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Baronlarla tanıştı infazlara bulaştı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019
Baronlarla tanıştı infazlara bulaştı
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün cinayetinde parmağı olduğu iddia edilen tutuklu Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan, 44 gün önce Bağdat Caddesi'nde öldürüldü. Polis, 2 milyon liraya cinayeti işlediği belirlenen tetikçi E.Ö.'yü (32) yakaladı. Firari İlhan Ünğan'ın yerini bilen tek kişi olan Tolga Hakan C.'nin tetikçiye bir gün önce silahı ve Ünğan'ın fotoğrafını verdiği ortaya çıkmıştı. 2000'de cezaevine giren Tolga Hakan C.'nin burada Başta Örfi Çetinkaya olmak üzere uyuşturucu dünyasının baronlarıyla tanıştığı iddia edildi.
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Baronlarla tanıştı infazlara bulaştı
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