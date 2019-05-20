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"Çöl tozu hafta boyunca etkisini sürdürecek"

() Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, sahra çölünden havalanan tozların hafta boyunca etkili olacağını kaydetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 10:44

Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımı değerlendirmelerine göre 3-4 bin kilometre uzaklıktaki Batı Afrika başta olmak üzere sahra çölünden havalanan çöl tozlarının Türkiye semalarına ulaştığını anlattı.

Çöl tozunun batı bölgelerinden başlayarak hafta boyunca tüm Türkiye'de etkili olacağını dile getiren Toros, "Atmosferik model sonuçlarına göre çöl tozu hafta boyunca etkili olacak. Yağış alan bölgelerde çamurlu yağmur ile etkisi daha fazla görülebilecek." ifadelerini kullandı.

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"Çöl tozu hafta boyunca etkisini sürdürecek"
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