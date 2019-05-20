Ecrin Kurnaz konusunda son dakika! Üvey amca Özkan Kurnaz'dan Ecrin'i arayanlara flaş soru! "Parmak izi..."

1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı kim veya kimler kaçırdı? Yaklaşık iki haftadır kayıp olan Ecrin hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Türkiye, Ecrin'in kaybolmasını ve arama çalışmalarını anbean Müge Anlı'dan öğrendi. Bilindiği gibi Ecrin'in annesi Sevcan Kurnaz, kocasının yeğeni Deniz Kurnaz ile yasak aşk yaşamış, kocasının ölümünden sonra da Deniz Kurnaz ile evlenmişti. Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz, aynı zamanda abisi ile yengesinin ilişkisini dayısına itiraf eden isim olmuştu. Özkan'ın itirafları ortaya çıktı; işte son dakika haberinin detayları!