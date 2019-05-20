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konusunda ! Üvey amca 'dan Ecrin'i arayanlara flaş soru! "Parmak izi..."

Tüm Türkiye, hakkındaki haberlerini merak ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası 'ın Ecrin'i arayan görevlilerle olan konuşması Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosundaki herkesi şok etti. Başta Müge Anlı olmak üzere; herkes Özkan Kurnaz'ın o konuşmaları neden yaptığını merak ediyor. Kayıp Ecrin bulundu mu? Haftanın ilk günü olan 20 Mayıs Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin hakkındaki son dakika ayrıntıları ortaya çıkıyor...

Giriş Tarihi: 20.5.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 12:25
Ecrin Kurnaz konusunda son dakika! Üvey amca Özkan Kurnaz'dan Ecrin'i arayanlara flaş soru! Parmak izi...

1.5 yaşındaki 'ı kim veya kimler kaçırdı? Yaklaşık iki haftadır kayıp olan Ecrin hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Türkiye, Ecrin'in kaybolmasını ve arama çalışmalarını anbean Müge Anlı'dan öğrendi. Bilindiği gibi Ecrin'in annesi , kocasının yeğeni ile yasak aşk yaşamış, kocasının ölümünden sonra da Deniz Kurnaz ile evlenmişti. Ecrin'in üvey amcası , aynı zamanda abisi ile yengesinin ilişkisini dayısına itiraf eden isim olmuştu. Özkan'ın itirafları ortaya çıktı; işte haberinin detayları!

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Ecrin Kurnaz konusunda son dakika! Üvey amca Özkan Kurnaz'dan Ecrin'i arayanlara flaş soru! "Parmak izi..."
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