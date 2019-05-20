Emlakçıya aracında infaz

Adıyaman'da, 36 yaşındaki emlakçı Gazi Gül, önceki gece otomobiliyle gittiği mesire alanında, başından vurularak öldürüldü. Adıyaman'da emlakçılık yapan evli ve 2 çocuk babası Gül, önceki gece otomobiliyle Gazihan Dede Mesire Alanı'na geldi. Gazi Gül, park ettiği aracında otururken, bir süre sonra silah sesleri duyuldu. Sesleri duyan mesire alanındaki vatandaşlar, otomobilin yanına gittiklerinde, Gazi Gül'ü kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 36 yaşındaki Gazi Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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