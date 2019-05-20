Karpuz büyüklüğünde tümörden kurtuldu

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Azerbaycanlı Alifaga Hasanov (83), 2014'te prostat hastalığı şüphesi ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde karnında 11 cm'lik bir tümör olduğu ortaya çıktı. 6 çocuğu, 12 torunu olan Hasanov, ameliyat olmaktan korktuğu için ameliyat olmaktan çekindi. Hasanov, aradan geçen 1 yılın ardından şikayetlerinin artması üzerine tekrar hastaneye gitti. Yemek yiyemeyip sürekli istifra eden Hasanov'a yapılan tetkiklerde karnındaki kitlenin 6 kg ağırlığa ve 25 cm çapına ulaştığını öğrendi.Gittiği 3 hastanede de kitlenin büyüklüğü ve yaşının ilerlemiş olmasından dolayı ameliyat olamayacağı söylenen Hasanov, çareyi Türkiye'ye gelmekte buldu. Tavsiye üzerine Prof. Dr. Ediz Altınlı'ya ulaştı. Hemen ameliyata alınan Hasanov, 83 yaşında hayata yeniden tutundu. Azerbaycan'da çiftçilik yapan Hasanov, yıllar önce annesinin de benzer şikayetlerle hayatını kaybettiğini, o zamanlar teknolojik imkanlar yeterli olmadığı için annesini tedavi ettiremediklerini söyledi. Hastalığı sürecinde hiçbir şey yiyip içemediği için zor günler geçirdiğini anlatan Hasanov, operasyonun hemen sonrasında çorba içebilmeye başladığı için çok mutlu olduğunu, çorba içebilmenin bile onun için mucize olduğunu dile getirdi.HASANOV'UN tedavi süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Ediz Altınlı ise, "Hastamızın nadir görülen gastrointestinal stromal tümör dediğimiz GİST tümörü vardı. Hastaneye geldiğinde karnı büyük bir karpuz büyüklüğünde şişti. Ameliyatı yaklaşık 4 saat sürdü. Yapılan açık ameliyat sonrası ilerleyen yaşı nedeniyle 1 gün yoğun bakımda kaldı. 5. gün ise hastaneden taburcu oldu. Ameliyat olmasaydı beslenemediği için kısa süre içerisinde hayatını kaybedecekti. Hastamızı sağlığına kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Dünyanın her ülkesinden gelen hastalar Türkiye'de tedavi olarak Alifaga Hasanov gibi ülkesine sağlıkla dönüyor. Bu tablo hepimiz için gurur verici" dedi.