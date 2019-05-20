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Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın öldü!

'da çeşmeden su doldurduktan sonra evine dönerken sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Çiçek Boztaş (82), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 14:23
Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın öldü!

Olay, bu sabah saat 07.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan çeşmeden su dolduran Çiçek Boztaş, evine döndüğü sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yakınlarda hayvan otlatan çobanın yardımına koştuğu kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralı Boztaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaşlı kadının cesedi, otopsi için morga konuldu.

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