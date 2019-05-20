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'da paniği

'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 3.2'lik kısa süreli panik ve endişeye neden oldu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 03:23
Kütahya'da deprem paniği
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Richter ölçeğine 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 23.45'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen 3.2'lik deprem kısa süreli panik ve endişeye neden oldu.

Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Depremin merkez üstü Altıntaş ilçemiz olmasından dolayı şiddetli hissedildi. Bize gelen her hangi bir yıkım yada başka bir şikayet bulunmuyor. Vatandaşlarımızın panik olması için her hangi bir neden yok. İlçemize geçmiş olsun'' ifadelerini kullandı.
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Kütahya'da deprem paniği
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