Maganda cinayetine 20 yıl hapis

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ferhat Akın ile maktul Zeki Kızılca'nın yakınları katıldı. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 24 Eylül 2017'de Bayrampaşa Adalet Sokak'ta yürüyen Mustafa Akın'ın ayağına kazayla Murat Çağan ve Murat Taman dokununca aralarında kavga çıktı. Çağan ve Taman, Mustafa Akın'ı darp etti. Kardeşinin darp edildiğini gören Ferhat Akın evden tüfek alarak olay yerine gitti. Ferhat Akın taraflar arasında çıkan kavgada tüfeği önce havaya ateşledi. Tüfek sesini duyan mahalle sakinleri de pencereden sokaktaki kavgaya izlemeye başladı. Mahalle sakinlerinin 'ateş etme' uyarılarına kulak asmayan Ferhat Akın tüfeği ikinci kez havaya doğru ateşledi. O sırada pencereden sokaktaki kavgayı seyreden Zeki Kızılca, Ferhat Akın'ın havaya açtığı ikinci ateş sonrası vuruldu. Eşinin gözleri önünde vurulan Zeki Kızılca, 10 gün sonra hastanede hayatını kaybederken Ferhat Akın, Murat Çağan'ı da ayaklarından yaraladı.

SON SÖZLERİ, 'GÜNAHTIR, YAPMAYIN OĞLUM' OLDU

Ferhat Akın önceki savunmasında, "Kardeşimi döven grubun eve geleceğini düşünerek tüfeği aldım ve yolda o grupla karşılaştım. Korkarak havaya ateş açtım. 'Gelmeyin' diye bağırdım. Bu defa yere ateş ettim. Ölen kişiyi mahalleden tanırım. Hiçbir husumetim yoktur" dedi. Zeki Kızılca'nın eşi Songül Kızılca da o gün ziyaretine gelen kızını ve torununu henüz uğurladıklarını, dışarıdan aniden gürültü ve sesler gelmesi üzerine kızı ve torunu için endişelenen baba Zeki Kızılca'nın pencereden bakarak "Günahtır oğlum yapmayın' dediğini ve vurulduğunu anlattı. Savcı sanığın olası kast suçundan cezalandırılmasını istedi.

20 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDI

Davanın karar duruşmasında Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki görüşüne karşı son savunmasını yapan Ferhat Akın, "Beraatımi istiyorum. Olay yerinde birinin vurulduğunu bilseydim, ben hayatta oradan gitmezdim. Çok pişmanım. Böyle bir şey olduğunu bilseydim bambaşka davranırdım. Psikolojim bozuldu, takdir mahkemenindir" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Ferhat Akın'ı olası kastla Zeki Kızılca'nın ölümüne neden olmak suçundan 18 yıl 4 ay, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay, Murat Çağan'ı tüfekle yaralama suçundan 1 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.