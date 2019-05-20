Manisa'da otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan Manisa istikametine seyir halinde olan Mehmet Dardağan (28) idaresindeki 34 GB 1093 plakalı otomobil, Aşağıçobanisa Mahallesi yol ayrımında, Süleyman Dikengül'ün (42) kullandığı 45 ZB 1761 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 45 ZB 1761 plakalı otomobilin ikiye bölündüğü kazada, Süleyman Dikengül ile araçta bulunan eşi Fatma Dikengül (40) ve diğer otomobildeki bir kişi yaralandı.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma Dikengül'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.