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Son dakika haberi: için uyarısı yayınladı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Mayıs Pazartesi

Genel Müdürlüğü yayınladığı son dakika tahmin raporlarında yurdun birçok kesimi için uyarılarda bulundu. Tahminlere göre iç batı kesimler hava sıcaklıklarının artması beklenirken, kuzeydoğu bölgelerimizde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Vatandaşlar haftanın ilk iş günü olan Pazartesi gününde evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan son dakika tahmin raporları...

Giriş Tarihi: 20.5.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 08:45
Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu için uyarısı yayınladı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Mayıs Pazartesi

Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre yurdumuzun birçok kesiminde hava sıcaklıkları hissedilir düzeyde artacak. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, öğleden öncesi için Meteoroloji tarafından saatlik tahmineri yayınlandı. Bugün de evden çıkmadan önce vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırıyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ BUGÜN (19.05.2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 19 Mayıs 2019 tarihli hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte illerimize ve bölgelerimize göre saatlik hava durumu…

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Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu için uyarısı yayınladı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Mayıs Pazartesi
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