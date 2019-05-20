Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu için uyarısı yayınladı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Mayıs Pazartesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre yurdumuzun birçok kesiminde hava sıcaklıkları hissedilir düzeyde artacak. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, öğleden öncesi için Meteoroloji tarafından saatlik hava durumu tahmineri yayınlandı. Bugün de evden çıkmadan önce vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırıyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ BUGÜN (19.05.2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 19 Mayıs 2019 tarihli hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte illerimize ve bölgelerimize göre saatlik hava durumu…