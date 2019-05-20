Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul ve birçok il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış ve fırtına uyarısı geldi. Özellikle son günlerde sıcaklıklar yükselmişken, hava durumu ile ilgili beklenmedik uyarılar geldi. Vatandaşlar sıcaklıkların daha da artmasını bekliyorlardı. Meteoroloji'den yayınlanan son rapor ise bu beklentinin tam tersi yönünde oldu. Yayınlanan raporda önümüzdeki 5 gün içerisinde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış ve fırtına bekleniyor. Biz de Sabah.com.tr olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan raporu sizler için hazırladık...

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz...