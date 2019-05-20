Milli Piyango 19 Mayıs sonuçları açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ sıralı tam liste sorgulama

Milyonlarca şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 19 Mayıs 2019 Milli Piyango çekilişi ile son buldu. Dün akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen ve Mayıs ayının ikinci büyük çekilişi özelliğini taşıyan Milli Piyango sonuçları ve tüm son dakika haberleri her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de!

MPİ SIRALI TAM LİSTE

19 Mayıs Milli Piyango çekilişi dün akşam MPİ canlı çekiliş sayfası üzerinden çekildi ve açıklandı!

Milli Piyango çekiliş sonuçlarına sıralı ve tam liste halinde haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.