Muhtarlık seçimindeki husumet katliamla bitti: 4 ölü, 2’si polis 9 yaralı

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Sakarya'da muhtarlık seçimleri nedeniyle husumetli olan iki taraf arasında tarlada kavga çıktı. Kavga sırasında 4 kişi öldü 9 kişi yaralandı.Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde dün saat 13.15 sıralarında iddiaya göre geçen 31 Mart Yerel Seçimleri'nde muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet olan iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Çıkan kavgada silah kullanılınca 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay jandarma ve 112 Acil Servise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk etti.Yaralılardan Bilal Uğur (42) Bilal Erman (21), Murat Erman (57) ile Fahri Harmancı (43) yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2'si polis 9 yaralıdan durumu ağır olanlar yoğun bakım ünitesine alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.