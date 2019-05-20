Öldürülen arkeolog için müzede hüzünlü tören

Antalya'nın Kemer ilçesinde, tartıştığı Sadık P. (32) tarafından bıçaklanarak öldürülen Olimpos Antik Kenti kazısında görev yapan doktora öğrencisi Sinan Sertel (32) için Antalya Müzesi'nde tören düzenlendi. Sertel'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Karabük'ün Safranbolu ilçesine gönderilirken, kazı başkan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, gözaltına alınan Sadık P.'nin uzun süredir kazı ekibini karalamaya çalıştığını, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, cep telefonundan attığı mesajlarda kendilerine hakaret ettiğini iddia etti.

Öldürülen arkeolog için müzede tören