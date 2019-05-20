Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Öldürülen arkeolog için müzede hüzünlü tören

arkeolog için müzede hüzünlü tören

Antalya'nın Kemer ilçesinde, tartıştığı S.P. tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Olimpos Antik Kenti kazı sorumlusu Sinan Sertel için Antalya Müzesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Sertel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Karabük'ün Safranbolu ilçesine gönderildi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 17:19
Öldürülen arkeolog için müzede hüzünlü tören

Antalya'nın Kemer ilçesinde, tartıştığı Sadık P. (32) tarafından bıçaklanarak Olimpos Antik Kenti kazısında görev yapan doktora öğrencisi Sinan Sertel (32) için Antalya Müzesi'nde tören düzenlendi. Sertel'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Karabük'ün Safranbolu ilçesine gönderilirken, kazı başkan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, gözaltına alınan Sadık P.'nin uzun süredir kazı ekibini karalamaya çalıştığını, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, cep telefonundan attığı mesajlarda kendilerine hakaret ettiğini iddia etti.

Öldürülen arkeolog için müzede tören

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öldürülen arkeolog için müzede hüzünlü tören
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN