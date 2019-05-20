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ne zaman ve bayram tatili kaç gün?

Mübarek tüm hızıyla sürerken, ’yla ilgili araştırmalar da yoğun şekilde devam ediyor. Tatil programlarını netleştirmek isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün olacak? sorularına cevap arıyor. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nin 9 gün olmasına ilişkin açıklaması merakları arttırdı. Ramazan Bayramı ne zaman? kaç gün? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.5.2019 15:04
Ramazan Bayramı ne zaman ve bayram tatili kaç gün?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Tatil planlarını netleştirmek isteyenler Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? gibi soruları araştırmaya koyuldu. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? detayları haberimizde bulabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Sizler için derlediğimiz özel içeriğimizde, 2019 Ramazan Bayramı'yla ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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Ramazan Bayramı ne zaman ve bayram tatili kaç gün?
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