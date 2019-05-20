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Ramazan Bayramı kataloğu yayınlandı! 2019 ile indirimli alışverişler

marketler zinciri her hafta birçok kaliteli ürünü uygun fiyata satıyor ve bu ürünlerin bulunduğu kataloğu yayımlanıyor. Bu hafta da vatandaşlar, indirimli alışveriş yapmak için “A110 yayınlandı mı?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yeni haftaya ait indirimli ürünleri sizin için haberimizde derledik. Özellikle Ramazan Bayramı'na az bir süre kalması nedeniyle vatandaşların bayram alışverişi hazırlıkları başlamışken, A101 indirimli ürünleri arasında Ramazan Bayramı sürprizle de bulunuyor! İşte 2019 A101 tam liste…

Giriş Tarihi: 20.5.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 09:48
Ramazan Bayramı A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta müşterileri tarafından merakla araştırılıyor. Bunun nedeni A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünlerin uygun fiyata perakende satışının yapılması. Peki, bu hafta yayımlanan A101 indirimli ürünler listesinde neler var? Dikkat çeken teknoloji ürünlerinin başına Samsung Ultra HD 4K Smart TV var. Akıllı telefon sahibi olmak isteyenler için General Mobile GM8 Go Black cep telefonu da yine uygun fiyata satışa sunulacak.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

A101 aktüel ürünler fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte haftanın indirimli ürünleri!

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Ramazan Bayramı A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler
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