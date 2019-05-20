Sakarya'da trafik kazası: 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Umutcan Arslan idaresindeki 34 ZT 6547 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akova mevkisindeki kavşakta 81 DJ 202 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Arslan ile araçlarda bulunan yolcular Fatih, Metehan, Selman, Elif, Berat, Yasemin ve Mehmet Kartal ile isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek ve Adapazarı'ndaki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.