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Son dakika: rehin alınma olayının detaylarını SABAH'a anlattı! Üzerine çıkarak ezdiler...

’deki evinde eşiyle birlikte, silahlı ve maskeli üç soyguncu tarafından rehin alınan Sarar'dan yaşanan olay ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sarar: 7 güvenlik görevlisi, 30 köpek vardı. Kimse olayı fark etmedi. Bunu yapanlar evimizin içini iyi bilen birileriyle bağlantılı. Biri kadındı. Bize çok kötü davrandılar. Eşimi dövdüler." açıklamasında bulundu. 'ın evini basan soyguncularla bağlantılı olabileceği şüphesiyle hizmetçinin de gözaltına alındığı son dakika bilgileri arasında!

YAVUZ DONAT
YAVUZ DONAT Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 07:57 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 08:09
Son dakika: Cemalettin Sarar rehin alınma olayının detaylarını SABAH'a anlattı! Üzerine çıkarak ezdiler...

Eskişehir'deki evinde, eşiyle birlikte, maskeli üç soyguncu tarafından rehin alınan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, olayın ayrıntılarını, SABAH yazarı Yavuz Donat'a anlattı.

30 KÖPEK, 7 KORUMA
Fabrika arazisi içinde bulunan evlerine giren 3 kişiyi kimsenin fark etmediğini anlatan Cemalettin Sarar, "Soyguncuların, evimizin içini iyi bilen birileriyle bağlantılı olduklarını düşünüyorum" dedi. Evlerinin bahçesinde 30 civarında köpek bulunduğunu ancak köpeklerin soygunun gerçekleştiği saatte kapalı bir yerde bulunduğunu ifade eden Cemalettin Sarar, fabrika ve evin güvenliğini sağlayan 7 güvenlik elemanının da olayı fark etmediğini, soyguncuları kaçarken gördüklerini söyledi.

EŞİMİ ACIMASIZCA DÖVDÜLER
Soyguncuların paranın yerini öğrenene kadar kendilerine çok kötü davrandığını belirten Sarar dehşet anlarını şöyle anlattı: "Alt katta yalnızdım. Bu sırada yüzleri maskeli, siyah giyinmiş, biri kadın silahlı 3 kişi üzerime yürüdü. Sürekli 'Milyon dolar' diye bağırıyorlardı. 'Milyon dolar yok' dedim. Eşimle beni üst kata çıkardılar. Plastik kelepçeyle bizi birbirimize bağladılar. Eşimi acımasızca dövdüler. Evliliğimizden beri hediye gelen, eşime hediye ettiğim tüm mücevherleri alıp gittiler. Plastik kelepçeyi makasla kesip kurtulduk ve polisi aradık."

HİZMETÇİ GÖZALTINDA
Kentte büyük şok yaratan gaspın ardından harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, failleri yakalamak için özel ekip kurdu. Villada detaylı inceleme yapıldı. Bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelendi. Soyguncuların izi kısa sürede bulundu. Ailenin yanında daha önce hizmetçi olarak çalışan Moldovalı IuliaI. D., Yalova'da yakalandı. Erkek bir şüpheli ise Eskişehir çıkışında gözaltına alındı. Üçüncü gaspçının yurtdışına kaçma ihtimali nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı.

ÜZERİNE ÇIKIP ÇİĞNEDİLER
Cumartesi gecesi, yüzleri maskeli olarak eve giren 3 gaspçı, önce silah tehdidiyle Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın elleri ve ayaklarını plastik kelepçe ile bağladı. Cemalettin Sarar'dan önce 1 milyon dolar ve bir milyon euro isteyen gaspçılar, "Evde para olmadığını" söyleyen işadamını darp etti. Ardından kasayı açmasını istedikleri işadamı, "Anahtarı yok" cevabını verince, gaspçılar bu kez üzerine çıkarak ayaklarıyla çiğnemeye başladı. Bunun üzerine Cemalettin Saral, kasanın anahtarını vermek zorunda kaldı. Altın, pırlanta, zümrüt gibi ziynet eşyalarını çantaya dolduran gaspçılar kasada para bulamayınca Saral'ın, cebinde bulunan 2 bin 600 lirayı aldı. Alacak başka bir şey bulamayan gaspçılar, çifti bırakıp yaya olarak kaçtı.

ŞÜKÜR KURBANI KESTİK
Zehra Sarar da yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: Maskeli 3 kişi birden eve girdi. Sürekli "kasa", "anahtar" diyerek üzerime yürüdüler. Dehşete kapıldım. Çok eziyet ettiler. Canımızı kurtarmak için kasa anahtarlarını verdim. Kasanın yerini sormamalarından, kasanın yerini bildiklerini anladım. Bizi öldürebilirlerdi. Allah bizi korudu. Şimdi toparlanıp kendime geldim. Hayatta kaldığımız için şükür kurbanı kestik.

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