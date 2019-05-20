Son dakika haberi: İntikam için çıpklak kadınlarla fotoğraflarını montajlayarak...

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 66 yaşındaki Mete Ö. (66), üst katında oturan 29 yıllık komşusunun topuklu ayakkabı giymesinden rahatsız olunca ilginç bir plan yaptı. Mete Ö.'nün 29 yıllık üst kat komşusu Ayla Ç. (49), iddiaya göre yıllardır evde topuklu ayakkabıyla gezip gürültü yapıyordu.

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Gürültüden şikâyet eden yaşlı adam, defalarca komşusunu uyarmasına rağmen kadın topuklu ayakkabıyla evde gezmeye devam etti. Komşusunu huyundan vazgeçiremeyen Mete Ö., bir de Koah hastalığına yakalandı. 15 Nisan günü evde dinlendiği bir gün yine üst kat komşusunun topuk sesinden dolayı rahatsız olan Mete Ö., üst kat komşusundan intikam almak için ilginç bir plan yaptı.