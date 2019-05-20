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haberi: İntikam için çıpklak kadınlarla fotoğraflarını montajlayarak...

'ta yaşanan ve pes dedirten intikam olayı ile ilgili gelişmesi yaşandı. Beşiktaş'ta yaşayan Ayla Ç., içinde bulunduğu skandalı telefonlarının çalmasıyla öğrendi. Ayla Ç.'nin topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olan komşusu pes dedirten bir yöntemle Ayla Ç.'den intikam almak istedi. Kadın, çıplak fotoğraflarını mahallede görünce soluğu polis merkezinde aldı. Olayın faili Mete Ö. ise tutuklandı. İşte son dakika haberinin yok artık dedirten detayları...

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 07:28 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 07:35
Son dakika haberi: İntikam için çıpklak kadınlarla fotoğraflarını montajlayarak...

'ta yaşayan 66 yaşındaki Mete Ö. (66), üst katında oturan 29 yıllık komşusunun topuklu ayakkabı giymesinden rahatsız olunca ilginç bir plan yaptı. Mete Ö.'nün 29 yıllık üst kat komşusu Ayla Ç. (49), iddiaya göre yıllardır evde topuklu ayakkabıyla gezip gürültü yapıyordu.

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Gürültüden şikâyet eden yaşlı adam, defalarca komşusunu uyarmasına rağmen kadın topuklu ayakkabıyla evde gezmeye devam etti. Komşusunu huyundan vazgeçiremeyen Mete Ö., bir de Koah hastalığına yakalandı. 15 Nisan günü evde dinlendiği bir gün yine üst kat komşusunun topuk sesinden dolayı rahatsız olan Mete Ö., üst kat komşusundan intikam almak için ilginç bir plan yaptı.

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Son dakika haberi: İntikam için çıpklak kadınlarla fotoğraflarını montajlayarak...
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