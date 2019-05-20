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'de çöp kutusunda yüzlerce ölü bulundu

'de çöp konteynerinin önüne bırakılmış yüzlerce ölü bulundu. Çöp kutusundan gelen sesler üzerine civcivleri bulanlar yaşanan duruma isyan etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 14:20

Esentepe Mahallesi, 2850 sokak üzerinde bir çöp konteynerinin yanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün akşam yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bırakıldı. Civciv seslerini duyan mahalleli konteynere yaklaştığı zaman korkunç manzara ile karşılaştı. Yerde yatan yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civcivleri görenler duruma isyan etti. Ölü civcivleri bulanlar hayvanları bu ölüme terk edenlere "Allah ıslah etsin" diyerek tepki gösterdi. Durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler ölen civcivleri konteynerin önünden kaldırırken, canlı olan civcivlere ise mahalleli sahip çıktı.

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Sultangazi'de çöp kutusunda yüzlerce ölü civciv bulundu
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