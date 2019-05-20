Tarihe ihanet hız kesmedi

Muğla Marmaris'teki Adaağzı Mevkisi'nde bulunan, 1999'da keşfedilerek arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edilen Nimara Mağarası'na, her geçen gün insan eliyle verilen zarar artıyor. Tarihe ışık tutan mağaranın duvarları geçmiş yıllarda olduğu gibi yine kimliği belirsiz kişiler tarafından yazı tahtasına çevrilmeye devam ediyor.







Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağaranın duvarlarına geçmişte kimliği belirsiz kişilerce yazılan yazılara her geçen gün yenileri ekleniyor. Mağaranın duvarlarına kesici aletlerle kazınan, oje ve sprey boyalarla yazılan "aşk, tanrı, Allah ve çeşitli tarihler" gibi ifadeler ve sevgiliye yapılan aşk ilanları tepkilere neden oluyor. Mağaranın 30 metre kadar içine girilebilmesi için konumlandırılan ahşap korkuluklardan 4'üne de sökülerek, zarar verildi.







KADERİNE TERK EDİLDİ

Nimara Mağarası, 1999'da keşfedilerek arkeolojik ve doğal SİT alanı ilanı edildi. 26 Temmuz 2000'de mağara içinde ve çevresinde kazılar başlatıldı. Dönemin Muğla İl Turizm Kültür Müdürü Murat Süslü ile Marmaris Müze Müdürü Neşe Kırdemir tarafından başlatılan kazılarda elde edilen bulguların incelenmesiyle M.Ö. 10 bin yıla dayandığı, yani 12 bin yıl önce insanların mağarayı mesken edindiği tespit edildi. Nimara Mağarası, restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından 2008'de tarih ve doğa meraklıları için ziyarete açıldı. Son birkaç yılda ise tarihi adeta kaderine terk edildi.

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