Ünlü işadamı ve eşine soygun şoku

Eskişehir'de silahlı ve yüzleri maskeli 3 kişi, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini rehin aldıktan sonra evdeki kasayı soyup kaçtı. Sarar çifti ifadelerinde maskeli soyguncuların Bulgarca ya da ona benzer bir dilde konuştuklarını söyledi.

Olay önceki gece Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde bulunan Sarar Şirketler Grubu'na ait fabrika bölgesinde meydana geldi. Osmangazi Mahallesi'ndeki Sarar Şirketler Grubu'na ait tekstil fabrikasının içindeki Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın konutuna giren maskeli ve silahlı 3 kişi, Sarar çiftini rehin aldı. Yabancı uyruklu soyguncular, Sarar çiftinin el ve ayakları bağladıktan sonra evdeki kasayı açıp, içindeki ziynet eşyaları ile dövizi alıp kaçtı. Büyük şok yaşayan Sarar çiftinin ihbarı üzerine polis, kentin giriş-çıkışlarında soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin yabancı uyruklu olması üzerine Türk Interpol'ü devreye girdi. Yurt dışına çıkabilecekleri noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı. Hırsızların, demiryolu hattındaki tel örgüleri keserek fabrika bölgesine girdiği belirlendi. Sadece fabrika giriş kapısında güvenlik görevlilerinin olduğu, diğer kısımlarda güvenlik bunmadığı öğrenildi. Bu arada konutta bulunan güvenlik kameralarının da çalışmadığı anlaşıldı.



'NE VARSA ALIN' DEDİK

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sarar çifti ilk verdiği ifadesinde 3 maskeli soyguncunun Bulgarca ya da ona benzer bir dilde konuştuklarını söyledi. SABAH'A konuşan Cemalettin Sarar, "Soyguncuların bizi öldüreceğinden çok korktum. Kasada ne varsa hepsini alıp gittiler. Bizi öldürebilirlerdi, büyük korku yaşadık" dedi

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