Villa farelerine jandarmadan suçüstü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul Zekeriyaköy'de bulunan bir villanın soyulduğu ihbarını aldı. Olay yerinde inceleme yapan Jandarma ekipleri, ev sahiplerinin evde bulunmadıkları bir zaman diliminde eve gizlice girildiğini ve evin tüm odalarının karıştırılmak suretiyle darmadağın edildiğini gördü.

Titiz ve ayrıntılı çalışmalarına devam eden Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri şüphelilerin ayak izlerine ulaştı. Ayak izlerini takip eden Jandarmalar, şüphelilerin çaldıkları eşyalarla ormanlık alana doğru kaçtıklarını, etrafta bulunan kameraları da çok kısa sürede süratle inceleyen ekipler, hırsızların buradan da beyaz bir araca binerek olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti.

Israrlı takip ve araştırmalarını araç üzerinde yoğunlaştıran ekipler, titiz bir çalışma sonucunda aracın plakasını ruhsat sahibi M.A.'nın kimliğini ve saklandıkları yeri belirledi. M.A. ve ortağı R.Ç. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı.

12 SAATTE YAKALANDI

Jandarma'nın hırsızlık olayına kısa sürede müdahalesi ve ısrarlı takibi neticesinde hırsızlar çaldıkları eşyaları araçlarından dahi indiremeden, olayın Jandarmaya bildirildiği andan itibaren 12 saat içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Hırsızların kullandığı araçta yapılan aramalarda, televizyondan ziynet eşyasına kadar çok çeşitli malzeme olduğu görülürken aracın ön koltuğu altına saklanmış vaziyette, poşet içerisinde çalınan ziynet eşyaları, aracın bagaj kısmında ise elektronik eşyalar olmak üzere çalınan 82 parça çalıntı malzeme ele geçirildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

M.A.'nın hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu, R.Ç.'nin ise 22 ayrı hırsızlıktan suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

MUTLU SON

Çalınan eşyaları Jandarma tarafından bulunan ailenin mutluluğu gözlerinden okunurken Jandarma ekiplerine "Allah sizden razı olsun" diyen aile üyeleri, ekiplere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.