22 yıllık yutma çilesi 45 dakikada sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

22 yıldır yutma güçlüğü yaşayan 49 yaşındaki Medina Comart'ın sağlığı gün geçtikte kötüye gidiyordu. Hiçbir şey yiyemez hale gelen Medina hanım artık su içse bile tıkanıyordu. Yıllarca pek çok sağlık kuruluşunun kapısını çalan Comart'ın yutma güçlü sorununa depresyondan mide ülserine kadar çeşitli teşhis konulmuş, ancak uygulanan tedaviler sorununu gidermemişti. Yakınmalarının iyice şiddetlendiği bir gün soluğu yine bir sağlık kuruluşunda alan Comart, dünyada 100 binde bir görülen 'Akalazya' hastası olduğunu öğrendi. Hastanede yapılan ilk tedavinin ardından kalıcı bir çözüm için Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Gürhan Şişman'a başvuran Comart, dünyanın sayılı merkezlerinde uygulanan ve endoskopik bir girişim olan POEM (Peroral Endoskopik Mytomi) yöntemi ile ameliyatsız şifa buldu. Yıllar sonra ilk kez yutma güçlüğü çekmeden yemek yiyebilen Medina Comart mutluluğunu "Nihayet sorunuma teşhis konuldu ve artık yemek yemek ızdırap olmaktan çıktı, keyfe dönüştü. En çok da elma ve portakalı rahatça yemeyi özlemiştim. Üstelik ameliyata gerek kalmadan kurtuldum" cümleleriyle ifade etti.Akalazya, yemek borusunun alt ucunda yer alan kasları uyaran sinirlerin harap olması sonucu gelişen ve sebebi tam olarak bilinmeyen bir hastalık. Doğumsal bir hastalık olan Akalazya genellikle yavaş ilerlediği belirtilerin ortaya çıkması bazı hastalarda erişkin yaşı buluyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Gürhan Şişman POEM yöntemiyle işlemler ağız içinden, sadece 1-2 santimlik kesiden çalışılarak uygulanıyor. Hastamızı 24 saat sonra taburcu ettik" dedi.