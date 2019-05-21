250 bin kişi aynı anda ‘Atabarı’ oynadı

BUGÜN NELER OLDU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleşen 'Dünya Atabarı Oynuyor' etkinliğiyle, saat 19.19'da, 81 il ve 28 ilçede yaklaşık 250 bin kişi, 19 dakika boyunca Atatürk'le özdeşleşen "Atabarı" oynadı.Etkinliğe en fazla katılımın olduğu Edirne'de 5 bin kişi birlikte atabarı oynadı. Adana'da ise Seyhan Nehri üzerinde bulunan ve dünyanın kullanılan en eski köprüsü olan Tarihi Taşköprü üzerinde oynana atabarıya, 250'si çocuk 750 kişi katıldı. Muğla'da bin, İzmir'de 600, Antalya'da 300 kişi atabarı oyununa katıldı. Engellilerin de tekerlekli sandalyeleriyle katıldığı oyun için Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için de başvuru yapıldı. Proje Dünya Koordinatörü Hakan Evciman, atabarının Atatürk'ün ismiyle özdeşleşmiş ve Atatürk'ün de oynadığı tek halk oyunu olduğunu belirterek, "Edirne'den Hakkari'ye, KKTC'den Amerika'ya kadar 81 ilde ve 19 ülkede saat 19'u 19 geçe herkes atabarı oynadı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını muhteşem kutladık. Atabarı aslında Artvin yöresi bir halk oyunu. Ata'mızın 1936 yılında Balkan Festivali'nde Artvin halk oyunları ekibine eşlik etmesinden sonra adı 'Atabarı' oldu" dedi. Kutlamalar kapsamında birçok kentte de fener alayı düzenlendi. İzmir'deki fener alayında 350 metrelik Atatürk posteri, Antalya'daki fener alayında ise 400 metrelik Türk Bayrağı taşındı.