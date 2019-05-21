Adliye çalışma saatleri 2019 - Adliyeler kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Hafta sonu ve resmi tatillerde açık mı?

Her türlü hukuki hizmetin verildiği adliyeler, Adalet Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumudur. İçerisinde Hakim, Savcı, ve diğer adliye personelinin olduğu bu kurumun amacı: hukuksuzluğa yol açan durumları düzeltip, adaleti sağlamaktır. Mahkemelerin, icra dairelerinin bulunduğu, duruşmaların gerçekleştiği bu binaların bir diğer ismi ise Adalet Sarayı'dır. Boşanma davalarına bakılır, uyuşmazlıklar çözülür, beraat ve tutuklama kararları alınır, ifadeler alınır, yakalama ve kovuşturma kararları verilir, insanlar hakkında adli sicil tutulur ve duruşmalar gerçekleşir.

Aynı zamanda ticari işlemler, kişisel problemler, işçi ve iş veren sorunları, sahtekarlık ve dolandırıcılık, cana, mala, namusa ve devlete karşı işlenen suçlara da bu kurumlar bakar. Çoğunlukla ilçe kaymakamlığının yanında bulunan adliyelerin çalışma saatleri nasıl?

ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Adliyeler diğer devlet kurumlarıyla benzer çalışma saatlerine sahiptir. Hafta içi günleri (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) saat 08:30'da açılır ve saat 17:00'da kapanır. Saat 12:00 ile 13:00 arasında öğle arası nedeniyle kapalıdır.

HAFTA SONU VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Adliyeler hafta sonları ve resmi tatillerde kapalıdır. Arefe günleri ise yarım gün açıktır.