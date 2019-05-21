Ataşehir'deki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı!

Ataşehir'in en işlek caddelerinden birinde iki restoran yan yana faaliyet gösteriyor. İş insanı Selahaddin Aydoğdu'ya ait A. D. Kebap 15 yıl kadar önce faaliyete başladı. Anılan restoranın hemen yanında 3 yıl önce M. Öztürk, Ç. Mangalbaşı ismi ile restoran açtı. İkinci restoranın açılışından 3-4 ay kadar sonra da, çalışanlar arasında husumet başladı. Dava ve soruşturma dosyalarına göre, bir ay içinde ikisi silahlı olmak üzere üç kavganın yaşandığı olaylar silsilesi şöyle gelişti:

SENİ BU GECE ALDIRACAĞIM

Hürriyet'in özel bir haberine göre; olayların fitilini ateşleyen ilk tartışma 20 Ağustos 2016 akşamı yaşandı. A. D. Kebap'ta vale olarak çalışan Y. T. (36), yan restoranda çıkarılan molozların, çalıştığı işyerinin önüne dökülmemesi için çalışanları uyardı. Ancak Y. T., yaptığı uyarıdan sonuç alamayınca restorana giderek çalışanları uyardı. Bu esnada, restoranın sahibi M. Öztürk de işyerindeydi. İddiaya göre, Öztürk, Y. T.'yi tehdit etti. Öztürk'ün, çalışanlarına hitaben, Y. T.'yi göstererek "Fotoğrafını alın bunun. Öldürtürüm seni. Bu gece aldıracağım seni" dediği öne sürüldü. Bu yöndeki iddiaları, A. D. Kebap'ın işletme müdürü M. E. Aydoğdu ile vale olarak çalışan N. Z. de ifade etti.

İKİ GÜN SONRA KURŞUNLANDI

Bu olaydan iki gün sonra saat 20.00 sıralarında Y. T. çalıştığı iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı yapan kişinin, cezaevi firarisi Doğuş Kocasoy (21) olduğu belirlendi . Y. T., restoranın önündeki araçların yanında dolaşan Kocasoy'a ne aradığını sordu. Bu esnada Kocasoy, belinden çıkardığı silahla 5 kişinin vale olarak çalıştığı yerde, direk Y. T.'ye doğru ateş açtı. Park halindeki araçların arkasına saklana Y. T. yara almadan kurtuldu. Bu sırada, restoran çalışanları da telaşla dışarı çıktı. Kocasoy, elindeki silahla kaçmaya başladı. Yolda, motosikleti ile giden T. E.'yi (42) durduran Kocasoy bir kez daha silahını ateşledi. Ayağından yaralanan T. E. motosikletten düştü. Kocasoy, motosiklete binerek kaçmaya çalıştı. Ancak, aracı çalıştıramayınca yaya olarak kaçtı.

Bu olaydan 6 ay kadar sonra yakalan Kocasoy, tutuklandı. Tutuklu yargılanan Kocasoy, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 7 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kocasoy, yargılama aşamasında, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi. Olay günü İzmir'de olduğunu öne süren Kocasoy, daha önce hırsızlık suçuna karıştığını söyledi. Kocasoy için geçen yıl verilen karar istinaf aşamasında.

VALE İLE MÜDÜR KAVGA ETTİ

İki restoranın çalışanları arasındaki son olay ise 24 Eylül 2016 akşamı yaşandı. Anılan gün saat 20.30 sıralarında, ilk kavga A. D. Kebap'ta vale olarak çalışan N. Z (26) ile Ç. Mangalbaşı'nın müdürü olan, aynı zamanda M. Öztürk'ün kuzeni A. B. (35) arasında yaşandı. Otopark tartışması olarak başlayan gerilim dakikalar içinde kavgaya dönüştü. N. Z. ile A. B. birbirlerine vurmaya başladı. Kavgayı ayırmak için restoran çalışanları araya girmeye çalıştı.

SİLAHLARINA DAVRANDILAR

Bu esnada, kavganın yaşandığı yere bir otomobil yanaştı. Araçtan 4 kişi indi. Araçtan çıkan ve kimliği belirlenen kişilerden A. B. (22) ve U. B. (31) de kavgaya karıştı. A. D. Kebap çalışanlarını darp etmeye başlayan A. B. ve U. B. ile yanlarında gelen iki kişinin silahlı oldukları kayıtlara yansıdı. Bu esnada, aynı zamanda Selahaddin Aydoğdu'nun da yeğeni olan işletme müdürü M. E. Aydoğdu, silahlı kişilerden birine yaklaşarak sakin olmalarını istedi. Kimliği belirlenemeyen kişi, Aydoğdu'ya doğru ateş etmeye başladı. Aydoğdu iki ayağından yaralandı; kurşunlardan biri de başını sıyırarak geçti. Aydoğdu hızla hastaneye götürülürken, silahlı kişiler geldikleri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki restoranın kavgaya karışan çalışanlarının da ifadelerini aldı. A. D. Kebap çalışanları, müşteki olarak ifade verdikleri emniyet ve savcılıkta özetle şunları söyledi "Yıllardır restoran olarak faaliyet gösteriyoruz. Hiçbir gün de olay yaşanmadı. Ç. Mangalbaşı açıldıktan sonra aramızda tartışma çıkmaya başladı. Olaylarda azmettirici olan kişi bu restoranın sahibi M. Öztürk. Bu kişinin verdiği her talimat sonrası silahlı bir olay yaşandı. Son olayda da, otomobille gelen kişilere bizleri hedef göstererek 'vurun, vurun, öldürün' dedi."

BANA İFTİRA ATIYORLAR

Şüpheli olarak ifadesi alınan Ç. Mangalbaşı'nın sahibi M. Öztürk ise, olayı başlatanın kendi çalışanları olmadığını savundu. A. D. Kebap çalışanı N. Z.'nin elindeki silahla sağa sola küfrettiğini duyduğunu belirten Öztürk, hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını, kendisine iftira atıldığını söyledi. Aynı zamanda akraba olan A. B. ve U. B. ise, kavgaya tesadüfen karıştıklarını, yanlarında silah olmadığını belirtti. A.B ve U. B. ile birlikte olay yerine gelen diğer iki kişinin kimliği ise henüz belirlenemedi.

'ASAYİŞ ŞUBE DEVRALMALI'

A. D. Kebap çalışanlarının avukatı Dursun Küçük, savcılık soruşturmasının etkili yürütülmediğini savundu. Olaydan sonra çevredeki kamera kayıtlarının alınmadığını kaydeden Av. Küçük, Ataşehir Emniyet Müdürlüğü yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün soruşturmaya ilişkin delilleri toplamasını istediklerini kaydetti. Av. Küçük, "Müvekkil M. E. Aydoğdu, silahla yaralanmasına ve o anlar kameraya yansımasına rağmen tek bir kişi dahi tutuklanmadı. Böyle bir dosyada tutuklamaya sevk gözaltı olmaması pek rastlanır durum değil. Savcılık soruşturmayı sürüncemede bırakmış gibi. Kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. Konu ile ilgili defalarca dilekçe sunduk" dedi.

Ataşehir'deki iki restoranın sahipleri de bir süre önce farklı olaylarla gündeme gelmişti. Bağdat Caddesinde kaldırımda çiçek satan Mehmet Emin Kaya 11 Temmuz 2015'te, Ç.Mangalbaşı isimli restoranın sahibi M. Öztürk'ün oğlu Murathan Öztürk'ün kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü. Olaydan 87 gün sonra polise teslim olan Öztürk 7 yıl hapis cezası aldı. 1,5 yıl tutuklu kalan Öztürk, denetimli serbestlik süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması üzerine 5 Nisan 2017'de tahliye oldu. Öztürk hakkında, aldığı sahte alkol raporu nedeni ile de 5 yıla kadar hapis istemi ile başka bir dava açıldı.