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'de lastik botta 9 kaçak göçmen yakalandı

'in ilçesi açıklarında, bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan 'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan 9 kaçak göçmen, ekiplerince yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 10:37
Çeşme'de lastik botta 9 kaçak göçmen yakalandı

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu, geçen pazar günü, Çeşme kıyılarından denize açılan ve yasa dışı yollarla Sakız Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup kaçak göçmeni fark etti. Kaçakların bulunduğu lastik botu durduran ekipler, 7'si Somali, 1'i Eritre ve 1'i Küba uyruklu olmak üzere toplam 9 kaçak göçmeni yakaladı. 6'sı erkek, 2'i kadın ve 1'i çocuk olan kaçak grubu, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Çeşme'de lastik botta 9 kaçak göçmen yakalandı
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