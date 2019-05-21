Ecrin'in kaybolmasıyla ilgili son dakika iddiaları ortaya çıktı! "Ya boğdular ya da traktörle ezdiler..."

Ecrin'in üvey babası Deniz Kurnaz, eğer Ecrin'i annem ve kardeşim öldürmediyse ben "etek giyerek dolaşacağım" ifadelerini kullandı. ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Ecrin'in annesi ve eşinin iddiaları çok şaşırtıcı. Deniz Kurnaz; annesi Hacer Kurnaz ve kardeşi Özkan'ın Ecrin'i ya traktörle ezdiklerini ya da pencereden düşürdüklerini gömdüklerini iddia ediyor. Canlı yayında ortaya çıkan son dakika bilgisi stüdyodakilari çok şaşırttı! İşte 1.5 yaşındaki Ecrin'in kaybolması hakkında kan donduran iddialar...