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Emekli yarbay Atakan Ören denizde boğuldu

'da her gün düzenli olarak spor yaparak denize giren emekli yarbay Atakan Ören boğuldu. Atakan Ören, saat 17.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesinin Beyazköy mevkiinde denize girdi. Bir süre sonra sitenin bekçisi Ören'in suda hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 01:39
Emekli yarbay Atakan Ören denizde boğuldu

Tekirdağ'da her gün düzenli olarak spor yaparak deniz giren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli yarbay Atakan Ören, saat 17.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesinin Beyazköy mevkiinde denize girdi. Bir süre sonra sitenin bekçisi Ören'in suda hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nin dalgıç ekibi, Ören'i baygın halde kıyıya çıkardı. İlk müdahalesi kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan Ören, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atakan Ören doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Emekli yarbay Atakan Ören denizde boğuldu
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