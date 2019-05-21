İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı kumar çetesine operasyon: 10 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal işletmelerde zorla kumar oynatıp, oyuncuların zaaflarında faydalanarak mal ve gayrimenkullerine el koyan M.B. liderliğindeki bir suç örgütünü tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere Diyarbakır, Mardin, Mersin, Tokat, Konya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 12 av tüfeği fişeği, bir adet kumar oynamada kullanılan rulet tekeri, çok sayıda poker pulu, boş senetler, çete tarafından kumar oynayanlardan alındığı değerlendirilen tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığını gösteren ton defteri ele geçirildi.

Liderliğini Mustafa B. adlı kişinin yaptığı kumar çetesinin, örgüt faaliyeti olarak illegal yöntemlerle kumarhane işlettikleri, bu işletmelerde oynattıkları kumar ile kişilerin zaaflarından faydalanıp bu şahısları kumarhaneye getirttikleri, kumarhaneye getirdikleri kişilerin önce para ve menkul ve gayrimenkul varlıklarını kumar oynatarak aldıkları ve oyuncukları kendilerine borçlandırıp zorla senet imzalattıkları ileri sürüldü.