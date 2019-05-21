”Medeniyet Bilinci” seminerleri başladı

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İSTANBUL Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) ve Turkcell işbirliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 'Medeniyet Bilinci' seminerleri düzenlenmeye başladı. Turkcell açıklamasına göre,Türkiye'nin geleceğine değer katmak ve fırsat eşitliği oluşturmak adına sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerine imza atan şirket, Turkcell Vakfı çatısı altında topluma yatırım yapmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, MEDAR ve Turkcell işbirliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 'Medeniyet Bilinci' seminerleri düzenlenmeye başladı. Seminerin ilki Üsküdar'daki Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. 12 okulda öğretmenlere yapılacak seminerler, Göbeklitepe'den başlayıp nesilden nesle aktarılan kültürel mirası konu ediniyor. Seminerler, Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa yönetiminde yapılıyor. 70 dakikalık bir belgesel film gösteriminin de yer aldığı seminerlerin sonunda katılımcılara Medeniyet Bilinci seminer kitabı da sunuluyor.