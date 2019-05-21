Omurilik piliyle ilk adımı attı

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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Algoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses, dünyada 6 merkezde omurilik hastalarının tedavisi için uygulanan omurilik pili tedavisini başlatarak felçli hastalara umut oldu. Omurilik rahatsızlığıyla ilgili uzun zamandır önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Gürses, hastanın omuriliğine yerleştirilen pil sayesinde elektriksel uyarılar verilerek bu uyarıların sinir sistemini harekete geçirip hastanın tekrar yürümesini sağladığını anlattı. Omurilik zarındaki iltihaplanma sonucu 2 yıl önce tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 45 yaşındaki Atilla Atilla, PAÜ'de Algoloji merkezine gelerek tedaviye başladı. Omuriliğine pil yerleştirilen Atilla, tekerlekli sandalyesinden ayağa kalkarak adım attı. Atilla, "2 aydır tedavi görüyorum. Ayaklarımı unutmuştum. Şimdi ise destekle ayağa bile kalkabiliyor ve adım atabiliyorum. Fizik tedaviye devam ediyoruz" dedi.