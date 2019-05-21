Otomobile yandan çarpıp karşı şeride uçtu: 2 yaralı

Kaza, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.T., idaresindeki 34 HK 3798 plakalı çöp kamyonu yol kenarındaki çöp konteynırını almak için durdu. İki şeritli yolun sağından gelen ve çöp kamyonun arkasında kalan M.K., idaresindeki 41 FA 257 plakalı otomobil sürücüsü sol geçitten geçen araçları kısa süre bekledi. Arkasından gelen araçların bittiğini zanneden M.K., isimli sürücü sol şeritten gelen H.A.K. idaresindeki 54 DR 158 plakalı lüks aracı görmeyerek sol şeride geçti. Önüne çıkan otomobile yandan vuran H.A.K., isimli sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta şeritte bulunan refüje çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti.

Otomobile çarpıp karşı şeride böyle uçtu 2 yaralı

METRELERCE SÜRÜKLENEN OTOMOBİLDEN DUMANLAR ÇIKTI

Kaza sonrası dumanlar yükselmeye başlayan otomobilde bulunan sürücü H. A.K. ile yanındaki yolcuyu çöp kamyonundaki temizlik işçileri güçlükle çıkarttı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iki yaralıya olay yerinde müdahale etmesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, iki otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.



Öte yandan, kaza anı güvenli kamerasına yansıdı. Kazada otomobilin arkadan gelen otomobili görmeyerek sol şeride geçmesi ve daha sonra yaşanan kaza anı gözüküyor.