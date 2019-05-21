PUBG Lite Türkiye’ye geliş tarihi belli oldu! PUBG Lite sistem gereksinimleri

Bilgisayar ve mobil oyunlar arasında çıktığı ilk günden beri rekorlar kırmaya devam eden PUBG'nin yeni versiyonu için tarih verildi. Satılmaya başlandığı Steam platformunda her zaman ilk sıralarda olan ve oyuncu kitlesi Türkiye'de ve dünyada ciddi sayılara ulaşmış olan PUBG yeni versiyonu olan PUBG Lite ile Türkiye'deki hayranları ile buluşmayı hedefliyor. Düşük donanımlı bilgisayarlar için biçilmiş kaftan olacak PUBG LİTE ne zaman çıkacak? Sistem gereksinimleri neler olacak?

PUBG LİTE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uzun zamandır beklenen PUBG Lite 23 Mayıs tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Söz konusu sürümü deneyimleyebilmeniz için ise ön kayıt oluşturmanız gerekiyor. Ön kayıt programının halen açık olduğunu da belirtelim. PUBG Lite'ın resmi internet sitesine giderek hemen başvuru yapabilirsiniz.

PUBG LİTE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7,8,10, 64 bit

İşlemci: Intel Core i3 2.4GHz

RAM: 4GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000

Depolama: 4GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7,8,10, 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 2.8GHz

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

Depolama: 4GB