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Sahibinden en ucuz sıfır ! indirimi ile birlikte ne kadar?

Yaz aylarına çok kısa bir süre kala otomobil almak isteyen bireyler fiyatları yakından takip ediyorlar. Otomobil alım ve satımları en çok yaz aylarında gerçekleştiriliyor. Özellikle indiriminden yararlanmak isteyen bireyler sıfır otomobillere de oldukça rağbet gösteriliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak sizlere Sahibinden en ucuz sıfır ve araç fiyatlarını hazırladık. Bayram gelmeden araç bakan tatilciler için ise ikinci el de 5 bin lira kadar artmış bulunuyor. Peki, ÖTV indirimi ile birlikte otomobil fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 21.5.2019 22:46
Sahibinden en ucuz sıfır ikinci el araç fiyatları! ÖTV indirimi ile birlikte otomobil fiyatları ne kadar?

ÖTV indirimlerinin devam etmesi birçok bireyi sıfır araç almaya yönlendiriliyor. Daha önce de açıklanan ve 30 Haziran'a kadar devam edeceği belirtilen ÖTV indirimlerinden önce bireyler sıfır araç almak için kolları sıvadılar. Özellikle otomobil bayilerinde oldukça cazip fiyatlara araç satın alma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Sabah.com.tr olarak sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Sahibinden en ucuz sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını hazırladık. Peki, ÖTV indirimi ile birlikte sıfır otomobil fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar…

ÖTV İNDİRİMLERİNDEN SONRA OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR?

ÖTV indirimleri 30 Haziran'a kadar devam edecek. 30 Haziran'a kadar araç sahibi olmak isteyen bireyler otomobil fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Özellikle bayrama kadar araç sahibi olmak isteyen bireyler konuyu yakından takip ediyorlar. Biz de sizler için en ucuz sıfır araçları derledik…

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Sahibinden en ucuz sıfır ikinci el araç fiyatları! ÖTV indirimi ile birlikte otomobil fiyatları ne kadar?
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