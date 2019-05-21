Son dakika: Cemalettin Sarar rehin alınma olayının detaylarını SABAH'a anlattı! Üzerine çıkarak ezdiler...

Eskişehir'deki evinde, eşiyle birlikte, maskeli üç soyguncu tarafından rehin alınan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, olayın ayrıntılarını, SABAH yazarı Yavuz Donat'a anlattı.

30 KÖPEK, 7 KORUMA

Fabrika arazisi içinde bulunan evlerine giren 3 kişiyi kimsenin fark etmediğini anlatan Cemalettin Sarar, "Soyguncuların, evimizin içini iyi bilen birileriyle bağlantılı olduklarını düşünüyorum" dedi. Evlerinin bahçesinde 30 civarında köpek bulunduğunu ancak köpeklerin soygunun gerçekleştiği saatte kapalı bir yerde bulunduğunu ifade eden Cemalettin Sarar, fabrika ve evin güvenliğini sağlayan 7 güvenlik elemanının da olayı fark etmediğini, soyguncuları kaçarken gördüklerini söyledi.

İşte dakika dakika o gece yaşananlar...