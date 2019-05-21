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Son dakika: rehin alınma olayının detaylarını SABAH'a anlattı! Üzerine çıkarak ezdiler...

’deki evinde eşiyle birlikte, silahlı ve maskeli üç soyguncu tarafından rehin alınan Sarar'dan yaşanan olay ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sarar: 7 güvenlik görevlisi, 30 köpek vardı. Kimse olayı fark etmedi. Bunu yapanlar evimizin içini iyi bilen birileriyle bağlantılı. Biri kadındı. Bize çok kötü davrandılar. Eşimi dövdüler." açıklamasında bulundu. 'ın evini basan soyguncularla bağlantılı olabileceği şüphesiyle hizmetçinin de gözaltına alındığı son dakika bilgileri arasında!

YAVUZ DONAT
YAVUZ DONAT Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 09:29
Son dakika: Cemalettin Sarar rehin alınma olayının detaylarını SABAH'a anlattı! Üzerine çıkarak ezdiler...

'deki evinde, eşiyle birlikte, maskeli üç soyguncu tarafından rehin alınan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı , olayın ayrıntılarını, SABAH yazarı Yavuz Donat'a anlattı.

30 KÖPEK, 7 KORUMA
Fabrika arazisi içinde bulunan evlerine giren 3 kişiyi kimsenin fark etmediğini anlatan Cemalettin Sarar, "Soyguncuların, evimizin içini iyi bilen birileriyle bağlantılı olduklarını düşünüyorum" dedi. Evlerinin bahçesinde 30 civarında köpek bulunduğunu ancak köpeklerin soygunun gerçekleştiği saatte kapalı bir yerde bulunduğunu ifade eden Cemalettin Sarar, fabrika ve evin güvenliğini sağlayan 7 güvenlik elemanının da olayı fark etmediğini, soyguncuları kaçarken gördüklerini söyledi.

İşte dakika dakika o gece yaşananlar...

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Son dakika: Cemalettin Sarar rehin alınma olayının detaylarını SABAH'a anlattı! Üzerine çıkarak ezdiler...
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