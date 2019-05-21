SON DAKİKA haberi | Ege'de korkutan deprem! Manisa Soma'da deprem! İşte son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre depremin merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi. Saat 08:24 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklanırken, derinliği de 5.9 km olarak ifade edildi! Sosyal medyada vatandaşlar depremin şiddeti ve etkisi hakkında paylaşımlarda bulundu!

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı son dakika bilgilerine göre Manisa'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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