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SON DAKİKA haberi | Ege'de korkutan ! Soma'da deprem! İşte son depremler...

Sabah saatlerinde gelen son dakika haberi korkuttu! Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Vatandaşlar büyük bir ilgiyle depremin şiddetini merak ediyor; işte son depremler... Depremin merkez üssünün 'nın Soma ilçesi olduğu ifade edildi. Son olarak Demirören Haber Ajansı korkutan depremle ilgili son dakika bilgilerini paylaştı; işte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.5.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 09:20
SON DAKİKA haberi | Ege'de korkutan deprem! Manisa Soma'da deprem! İşte son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre depremin merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi. Saat 08:24 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklanırken, derinliği de 5.9 km olarak ifade edildi! Sosyal medyada vatandaşlar depremin şiddeti ve etkisi hakkında paylaşımlarda bulundu!

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı son dakika bilgilerine göre Manisa'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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SON DAKİKA haberi | Ege'de korkutan deprem! Manisa Soma'da deprem! İşte son depremler...
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