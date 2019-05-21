Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Kaybolan küçük kızın cansız bedeni bulundu

Son dakika: Kaybolan küçük kızın cansız bedeni bulundu

’in Artuklu ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu suda boğulmuş halde bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 09:32
Son dakika: Kaybolan küçük kızın cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesine bağlı Kumlu (Dükuk) Mahallesi'nde akşam saatlerinde kaybolduğu fark edilen 6 yaşındaki Kader Tekçe'yi tüm aramalarına rağmen bulamayan ailesi ve mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, arama çalışmalarını mahalleden geçen dere çevresinde yoğunlaştırdı. Yapılan arama çalışmalarında kısa bir süre sonra küçük Kader'in cansız bedenine ulaşıldı.

SUDA BOĞULMUŞ

İlk belirlemelere göre suda boğulan Kader'in ölümüyle yakınları yasa boğulurken, yapılan olay yeri incelemesinin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni ambulansla otopsi yapılmak üzere Mardin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kaybolan küçük kızın cansız bedeni bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN