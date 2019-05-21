SON DAKİKA haberi... Tekirdağ Şarköy'de korkutan deprem! 21 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen deprem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nde son dakika bilgisi olarak duyuruldu, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 3.7 şiddetinde meydana gelen depremi son dakika bilgisi olarak paylaşan Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini anlık olarak yayımlamaya devam diyor. Şarköylü vatandaşlar üzerinde kısa süreli paniğe neden olan deprem saat 16.17'de etkisini gösterdi. Şarköy'de yakınları olan vatandaşlarsa sevdiklerine ulaşmak için telefonlara sarıldı.



3.7'lik deprem yerin 14.4 kilometre altında gerçekleşirken, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

İşte Kandilli'den gelen son dakika deprem bilgileri;