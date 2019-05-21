Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > SON DAKİKA haberi... Tekirdağ Şarköy'de korkutan deprem! 21 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler

SON DAKİKA haberi... Şarköy'de korkutan ! son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden gelen son dakika bilgisine göre 'ın Şarköy ilçesinde 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssü Şarköy olan depremde halk kısa süreli panik yaşadı. saat 16.17 son sularında meydana gelen deprem yerin 14.4 km derinliğinde meydana geldi. Bu son dakika bilgisinin gelmesinin ardından vatandaşlar Şarköyde yaşayan sevdiklerine ulaşmaya çalıştı. İşte bilgileri

Giriş Tarihi: 21.5.2019 19:41 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 19:41
SON DAKİKA haberi... Tekirdağ Şarköy'de korkutan deprem! 21 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen deprem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nde son dakika bilgisi olarak duyuruldu, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 3.7 şiddetinde meydana gelen depremi son dakika bilgisi olarak paylaşan Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini anlık olarak yayımlamaya devam diyor. Şarköylü vatandaşlar üzerinde kısa süreli paniğe neden olan deprem saat 16.17'de etkisini gösterdi. Şarköy'de yakınları olan vatandaşlarsa sevdiklerine ulaşmak için telefonlara sarıldı.

3.7'lik deprem yerin 14.4 kilometre altında gerçekleşirken, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

İşte Kandilli'den gelen son dakika deprem bilgileri;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA haberi... Tekirdağ Şarköy'de korkutan deprem! 21 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN