Teyzesını öldürdü ambulansa ateş açıp iki kişiyi yaraladı

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 ay önce eşinden boşanan Ferhat Erdoğan (27), sık sık alkol alıp teyzesi Ulviye Demir'in (52) evine gitmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan Demir, yeğenini "Böyle zamanlı zamansız gelme, evde bekar genç kızım var" diye uyarınca, ikili arasında tartışma çıktı. Teyzesine husumet beslemeye başlayan Erdoğan, önceki akşam yine alkol ve uyuşturucu aldı. Ardından da pompalı tüfekle teyzesinin evine giderek rastgele ateş açtı. Saçmalara hedef olan Demir, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'i ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa koydu. Bu sırada tekrar ortaya çıkan Erdoğan, ambulansa da ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar ambulansa ve çevrede bulunan Samet Ardıç (13) ile Erkan Dal'a (36) isabet etti. O sırada olay yerine gelen polis, Ferhat Erdoğan'ı etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Samet Ardıç ile Erkan Dal'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.