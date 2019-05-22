4 şehir 4 cinayet

BUGÜN NELER OLDU

Niğde'de yaşayan Nazım Şahin (60), ilk evliliğinden olan oğluna para gönderme meselesi yüzünden tartıştığı ikinci eşi Fındık Şahin'i (58), öldürdü. Zanlı koca gözaltına alındı. Yozgat'ta ise Almanya'dan izne gelen Talip Aslan (35), boşandığı eşiyle çocuklarını görme meselesi yüzünden tartıştı. Aslan kavgaya karışan Şener Aslan'ı (31) silahla öldürdü. Aydın'da Ö.K. (18), dayısından zorla para aldığı için kuzeni Barış Köken'i öldürdü. Kayseri'de Berat Küsen (17) ile Hanifi Uğur (27) arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Uğur, Küsen'i 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü.