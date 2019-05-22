Akbil yenileme merkezleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2019 akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri

Akbil yenileme merkezleri, yurttaşların kişisel istanbulkart başvurusu yapıp teslim aldığı, kart vizeleme ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebildiği; İstanbul genelinde 23 noktada bulunan başvuru merkezleridir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce şehir genelinde birçok noktada akbil yenileme bürosu bulunmaktadır. Akbil yenileme merkezleri aracılığıyla İstanbulkart ile öğrenci pasosu temin edilebileceği gibi, vizeleme gibi birçok işlem gerçekleştirilmektedir. Peki, akbil yenileme merkezleri saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
İstanbulkart başvurularının yanı sıra kart yenileme ve vizeleme işlemlerinin gerçekleştirildiği akbil yenileme merkezleri, İstanbul ili gelinde 22 farklı noktada hizmet vermektedir.
Bu noktaların çalışma saatleri ise şu şekildedir:
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30
Cumartesi: 09:00 – 17:00
Adres: İETT Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası (Tünel Yanı)
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 – 17:30
Cumartesi: 09:00 – 17:00
Adres: İETT Topkapı Garajı – Fatih
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Bahçelievler Metro İstasyonu
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30
Adres: Merkez Mah. Aladağ Sokak. No: 3 (Gaziosmanpaşa İski şubesi içi)
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30
Cumartesi: 09:00 – 17:00
Adres: Kadıköy Rıhtım – Minibüs Durakları Arkası
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Pendik Belediye Başkanlığı Batı Mah. 1. Geziboyu Cad. No:64 Pendik/İSTANBUL
Çalışma Saatler Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30
Adres: Üsküdar Hareket Amirliği, Mihrimah Sultan Camii Önü
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Gayrettepe Metro İstasyonu
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Bağcılar Belediyesi Güneşli Mah. Kirazlı Cad.
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: İETT Merkezi Peronlar / Eminönü
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30
Cumartes: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Beşiktaş İETT Merkez Peronlar
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Haldun Alagaş Spor Tesisleri
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Avcılar Metrobüs İstasyonu
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Beylikdüzü Son Durak Metrobüs İstasyonu Çıkışı
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 – 17:30
Cumartesi: 09:00 – 17:00
Adres: İETT Yenibosna Otobüs Durakları Arkası
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30
Adres: Kadıköy Metro İstasyonu
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Bostancı Metro İstasyonu
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Ünalan Metro İstasyonu
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Taksim Başvuru Merkezi
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Taksim Metro İstasyonu Gezi Parkı Çıkışı
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Zeytinburnu Metro Çıkışı
Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Fatih Cad. Yanyolu No:129, 34920 Sultanbeyli/İstanbul (Fatih Cad. Zabıta Müdürlüğü Yanı)