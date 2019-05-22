Akbil yenileme merkezleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2019 akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri

Akbil yenileme merkezleri, yurttaşların kişisel istanbulkart başvurusu yapıp teslim aldığı, kart vizeleme ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebildiği; İstanbul genelinde 23 noktada bulunan başvuru merkezleridir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce şehir genelinde birçok noktada akbil yenileme bürosu bulunmaktadır. Akbil yenileme merkezleri aracılığıyla İstanbulkart ile öğrenci pasosu temin edilebileceği gibi, vizeleme gibi birçok işlem gerçekleştirilmektedir. Peki, akbil yenileme merkezleri saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

AKBİL YENİLEME MERKEZLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

İstanbulkart başvurularının yanı sıra kart yenileme ve vizeleme işlemlerinin gerçekleştirildiği akbil yenileme merkezleri, İstanbul ili gelinde 22 farklı noktada hizmet vermektedir.

Bu noktaların çalışma saatleri ise şu şekildedir:

Karaköy Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30

Cumartesi: 09:00 – 17:00

Adres: İETT Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası (Tünel Yanı)

Topkapı Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 – 17:30

Cumartesi: 09:00 – 17:00

Adres: İETT Topkapı Garajı – Fatih

Bahçelievler Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Bahçelievler Metro İstasyonu

Gaziosmanpaşa Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30

Adres: Merkez Mah. Aladağ Sokak. No: 3 (Gaziosmanpaşa İski şubesi içi)

Kadıköy Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30

Cumartesi: 09:00 – 17:00

Adres: Kadıköy Rıhtım – Minibüs Durakları Arkası

Pendik Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartes: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Pendik Belediye Başkanlığı Batı Mah. 1. Geziboyu Cad. No:64 Pendik/İSTANBUL

Üsküdar Başvuru Merkezi

Çalışma Saatler Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Adres: Üsküdar Hareket Amirliği, Mihrimah Sultan Camii Önü

Gayrettepe Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartes: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Gayrettepe Metro İstasyonu

Bağcılar Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Bağcılar Belediyesi Güneşli Mah. Kirazlı Cad.

Eminönü Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: İETT Merkezi Peronlar / Eminönü

Beşiktaş Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartes: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Beşiktaş İETT Merkez Peronlar

Ümraniye Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Haldun Alagaş Spor Tesisleri

Avcılar Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Avcılar Metrobüs İstasyonu

Beylikdüzü Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Beylikdüzü Son Durak Metrobüs İstasyonu Çıkışı

Yenibosna Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 – 17:30

Cumartesi: 09:00 – 17:00

Adres: İETT Yenibosna Otobüs Durakları Arkası

Kadıköy Metrosu Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Adres: Kadıköy Metro İstasyonu

Bostancı Metro Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Bostancı Metro İstasyonu

Ünalan Metro Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Ünalan Metro İstasyonu

Kartal Metro Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Kartal Metro İstasyonu

Taksim Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Taksim Metro İstasyonu Gezi Parkı Çıkışı

Zeytinburnu Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Zeytinburnu Metro Çıkışı

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Fatih Cad. Yanyolu No:129, 34920 Sultanbeyli/İstanbul (Fatih Cad. Zabıta Müdürlüğü Yanı)

Sultanbeyli Başvuru Merkezi