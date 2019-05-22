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saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2019 akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri

çalışma saatleri, İstanbul kart veya öğrenci pasosu almak isteyen yahut vizeleme işlemlerini gidermek isteyen bireylerin yanıtını merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, Akbil yenileme merkezleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2019 akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri hakkındaki detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 14:52
Akbil yenileme merkezleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2019 akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri

Akbil yenileme merkezleri, yurttaşların kişisel istanbulkart başvurusu yapıp teslim aldığı, kart vizeleme ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebildiği; İstanbul genelinde 23 noktada bulunan başvuru merkezleridir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce şehir genelinde birçok noktada akbil yenileme bürosu bulunmaktadır. Akbil yenileme merkezleri aracılığıyla İstanbulkart ile öğrenci pasosu temin edilebileceği gibi, vizeleme gibi birçok işlem gerçekleştirilmektedir. Peki, akbil yenileme merkezleri saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

AKBİL YENİLEME MERKEZLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

İstanbulkart başvurularının yanı sıra kart yenileme ve vizeleme işlemlerinin gerçekleştirildiği akbil yenileme merkezleri, İstanbul ili gelinde 22 farklı noktada hizmet vermektedir.

Bu noktaların çalışma saatleri ise şu şekildedir:

  • Karaköy Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30

Cumartesi: 09:00 – 17:00

Adres: İETT Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası (Tünel Yanı)

  • Topkapı Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 – 17:30

Cumartesi: 09:00 – 17:00

Adres: İETT Topkapı Garajı – Fatih

  • Bahçelievler Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Bahçelievler Metro İstasyonu

  • Gaziosmanpaşa Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30

Adres: Merkez Mah. Aladağ Sokak. No: 3 (Gaziosmanpaşa İski şubesi içi)

  • Kadıköy Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30

Cumartesi: 09:00 – 17:00

Adres: Kadıköy Rıhtım – Minibüs Durakları Arkası

  • Pendik Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartes: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Pendik Belediye Başkanlığı Batı Mah. 1. Geziboyu Cad. No:64 Pendik/İSTANBUL

  • Üsküdar Başvuru Merkezi

Çalışma Saatler Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Adres: Üsküdar Hareket Amirliği, Mihrimah Sultan Camii Önü

  • Gayrettepe Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartes: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Gayrettepe Metro İstasyonu

  • Bağcılar Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Bağcılar Belediyesi Güneşli Mah. Kirazlı Cad.

  • Eminönü Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: İETT Merkezi Peronlar / Eminönü

  • Beşiktaş Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartes: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Beşiktaş İETT Merkez Peronlar

  • Ümraniye Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Haldun Alagaş Spor Tesisleri

  • Avcılar Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Avcılar Metrobüs İstasyonu

  • Beylikdüzü Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Beylikdüzü Son Durak Metrobüs İstasyonu Çıkışı

  • Yenibosna Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 – 17:30

Cumartesi: 09:00 – 17:00

Adres: İETT Yenibosna Otobüs Durakları Arkası

  • Kadıköy Metrosu Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Adres: Kadıköy Metro İstasyonu

  • Bostancı Metro Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Bostancı Metro İstasyonu

  • Ünalan Metro Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Ünalan Metro İstasyonu

  • Kartal Metro Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

  • Adres: Kartal Metro İstasyonu

Taksim Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Taksim Metro İstasyonu Gezi Parkı Çıkışı

  • Zeytinburnu Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Zeytinburnu Metro Çıkışı

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Fatih Cad. Yanyolu No:129, 34920 Sultanbeyli/İstanbul (Fatih Cad. Zabıta Müdürlüğü Yanı)

  • Sultanbeyli Başvuru Merkezi

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