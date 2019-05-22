Aracını ve kendini ateşe verip köprüden atladı

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15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde otomobilini ve kendisini ateşe veren şahıs aşağı atlayarak intihar etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dün 17.00 sıralarında gelen bir kişi, aracını ve kendisini ateşe verdikten sonra aşağı atladı. Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü, Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken intihar eden kişinin cesedi Deniz Polisi tarafından bulunarak sudan çıkartıldı. Yaşamına son veren kişinin Bahattin Küçük olduğu tespit edildi. Küçük'ün eşi ile sorunlar yaşadığı ve eşine ait 81 BK 227 plakalı otomobille Düzce'nin Akçakoca ilçesinden gelerek olayı gerçekleştirdiği kaydedildi.