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Bu haftanın BİM kataloğunda yok yok! 24 Mayıs tam liste halinde burada

Yeni haftaya ilişkin olarak büyük bir merakla beklenen belli oldu. İlgili liste, kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu haftanın BİM kataloğu aktüel listesinde kamp yapmaya yönelik oldukça çeşitli malzemeler bulunurken, çocuklar için de oyuncaklar dikkat çekiyor. Vatandaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, 24 Mayıs BİM listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 10:53
Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda yok yok! 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde burada

Haftanın 24 Mayıs Cuma günü için BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 24 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik oldukça çeşitli ürünler bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Pilsan marka akülü araba bulunuyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri bulunurken, kamp malzemesi fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 24 Mayıs Mayıs BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda yok yok! 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde burada
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