Çek-senet çetesinin cinayeti ortaya çıktı

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İstanbulpolisi, zorla senet imzalattıktan sonra ölümle tehdit ettikleri iş adamlarının mal varlıklarına el koyan çeteyi çökertti. Şikayet üzerine harekete geçen polis, iş adamlarına kumar oynatarak zorla senet imzalatan çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Çete liderinin M.B. olduğu tespit edildi. İddialara göre çete üyeleri; kumar batağına sürüklenen ve kumar için borç verdikleri iş adamlarına gayrimenkuller karşılığı kumar oynattı ve borçlandırdıkları iş adamlarına senetler imzalattı. Borçlarını ödeyemeyen iş adamlarını ölümle tehdit eden çetenin, 14 Kasım 2018'de Crispino Gömlekleri'nin sahibi iş adamı Ali Rıza Gültekin'i öldürdüğü iddia edildi. 10 şüpheli gözaltına alındı.