Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çek-senet çetesinin cinayeti ortaya çıktı

Çek-senet çetesinin cinayeti ortaya çıktı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019
Çek-senet çetesinin cinayeti ortaya çıktı
İstanbul polisi, zorla senet imzalattıktan sonra ölümle tehdit ettikleri iş adamlarının mal varlıklarına el koyan çeteyi çökertti. Şikayet üzerine harekete geçen polis, iş adamlarına kumar oynatarak zorla senet imzalatan çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Çete liderinin M.B. olduğu tespit edildi. İddialara göre çete üyeleri; kumar batağına sürüklenen ve kumar için borç verdikleri iş adamlarına gayrimenkuller karşılığı kumar oynattı ve borçlandırdıkları iş adamlarına senetler imzalattı. Borçlarını ödeyemeyen iş adamlarını ölümle tehdit eden çetenin, 14 Kasım 2018'de Crispino Gömlekleri'nin sahibi iş adamı Ali Rıza Gültekin'i öldürdüğü iddia edildi. 10 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çek-senet çetesinin cinayeti ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN