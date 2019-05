'Davulcu teyze', 8 yıldır mahalleliyi sahura kaldırıyor

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Portakal Özen'in 8 yıl önce oğlu, bir suçtan kısa bir süre cezaevine girdi. Eşi de 30 yıl önce ölen Özen, pazar yerinde tekstil ürünleri satmanın yanı sıra ramazan ayında da aile ekonomisine katkı sağlayabilmek için davul çalmaya başladı.





8 yıldır her ramazanda sokakları maniler söyleyerek gezen Özen, mahalle sakinlerinin 'Davulcu teyze'si oldu. Gecenin karanlığında yaklaşık 2,5 saat davul çalarak mani okuyan Portakal Özen, "Yasa nedeniyle sabıkalı oğlum, geçen yıl belediyedeki taşeron olarak çalıştığı işinden çıkarıldı. Oğlumun da çocukları var. İşsiz olduğu için ekonomik sıkıntı yaşıyor. Ben 65 yaş maaşı olarak aylık 600 TL alıyorum. Bu para bana bile yetmiyor. 3 çocuğum var. Birisi işsiz, ikisi ise engelli. Engelli olanlar devletten destek alıyor, ama bana bir faydaları yok. Maddi anlamda sıkıntı yaşadığım için geceleri bu yaşta davul çalmak zorundayım. Eğer oğluma iş bulabilirsek, ben de bu yaşta davul çalmak zorunda kalmayacağım" dedi.



'ÇOK MEMNUNUZ'



Mahalle sakinlerinden Gülay Huluz, "Biz mahalleli olarak davulcumuzdan çok memnunuz. Kendi ekmeğini çıkartıyor. Portakal Teyze'ye her yıl davul çaldığı için alıştık artık. Her kadının örnek alacağı bir davranış bu. Çocuklarına helal yoldan ekmek kazandıran bir kadın. Çalışmayan erkeklere bile bir örnek teşkil ediyor" diye konuştu.