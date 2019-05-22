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Erkek arkadaşına kızdı, iş yerini ateşe verdi

'da Yıldız G. (32) kendisini dövdüğü iddiasıyla erkek arkadaşı Serkan Ö.'nün (23) çiğ köfte sattığı dükkanını ateşe verdi. Çevredekiler yangını büyümeden söndürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 10:32

Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Ö, ile Yıldız G. ile bir süre önce sevgili oldu. Serkan Ö., evine gelen Yıldız G.'yi aralarında çıkan tartışma sonrasında dövdü. Bu duruma öfkelenen Yıldız G., dün sabah saatlerinde Serkan Ö.'nün işlettiği çiğ köfteciye gelerek, iş yerinin penceresinin camını kırıp, içeri yanıcı bir madde attı. Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürdü. Çevredeki esnaf tarafından yakalanan Yıldız G. de polise teslim edildi. Serkan Ö., gözaltına alınan Yıldız G.'den şikayetçi olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Erkek arkadaşına kızdı, iş yerini ateşe verdi
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