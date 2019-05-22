Happy Center Market çalışma saatleri nasıl? 2019 Happy Center Market açılış ve kapanış saati!

Happy Center Market çalışma saatleri gün içinde araştırılıyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri satın almak için 2019 Happy Center Market mesai saatlerini merak ediyor. Sizde en yakın Happy Center mağazına gidin ve uygun fiyatlı alışverişin tadını çıkarın. İşte Happy Center Market saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtı…

İşte Ocak 2019 itibariyle hafta içi ve hafta sonu Happy Center Market çalışma saatleri;

HAPPY CENTER MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Happy Center Market hafta içi her gün mesaiye sabah tam 09.00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Happy Center marketleri öğle arası tatili vermemektedir.

Happy Center Market; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri farklıdır.

HAPPY CENTER İRTİBAT NUMARASI

Happy Center Market Genel Müdürlük binası, Zafer Mah. 160. Sokak No:8 Esenyurt / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Happy Center Market Telefon Numarası: 444 37 37

HAPPY CENTER MARKET HAKKINDA

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Yaklaşık 50 yıldır ata-baba mesleği olan gıda işi, babamız Nadir Altun'un girişimiyle başlayan çok uzun bir serüven. Daha sonraları Şefik Altun ve biraderlerinin İstanbul Tahtakale'de distribütörlükleri ve bunun akabinde ailenin bir gurubunun Rami'de yaptığı gıda toptancılığı en nihayetinde perakende sektöründe buluşturdu. 1996 yılında sektöre Altun Gıda olarak başlayan şirketimiz Happy Center la birlikte gülümseyen felsefesi ve yepyeni gülen yüzüyle yerini almış oldu.