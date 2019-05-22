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Hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı

'da vatandaşlar tarafından kovalanan hırsızlık şüphelisi, elektrikli bisikletiyle park halindeki minibüse çarpınca yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 06:32 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 06:32
Hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde vatandaşlar elektrikli bisikletiyle kağıt toplayan Suriye uyruklu bir kişiyi hırsızlık yaptığı iddiasıyla durdurmak istedi.

Şüphelinin kaçması üzerine bir mahalle sakini şüpheliyi 01 NR 886 plakalı otomobiliyle bir süre kovaladı.

Ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybedince park halindeki 01 DZA 93 plakalı minibüse çarptı.

Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Aracın arkasındaki çuvalları inceleyen polis ekipleri, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı
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